Історична подія: Єпіфаній вперше проведе різдвяну молитву у Києво-Печерській лаврі

ПЦУ запросила вірян приєднатися до молитви

Православна церква України (ПЦУ) отримала дозвіл на проведення різдвяного богослужіння у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі після того, як її зареєстрували як монастир у її складі.

Як інформує пресслужба ПЦУ, у зв’язку з цим 7 січня 2023 року там буде проведено божественну літургію з приводу Різдва Христового.

"Початок богослужіння о 9 годині ранку. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що лист із відповідним проханням раніше був направлений до Міністерства культури.

Проводитиме молитву особисто предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній.

Як повідомлялося раніше, Мінкульт рекомендуватиме не продовжувати договір оренди з УПЦ (МП), що знаходиться на межі заборони в Україні, щодо двох храмів Києво-Печерської лаври. Йдеться про Трапезний та Успенський храми у Верхній лаврі.

Варто зазначити, що до цього проти настоятеля Лаври Павла (Лебедя), більш відомого як "Паша Мерседес" було введено персональні санкції з боку Ради національної безпеки.