Історична подія: Єпіфаній вперше проведе різдвяну молитву у Києво-Печерській лаврі
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ПЦУ запросила вірян приєднатися до молитви
Православна церква України (ПЦУ) отримала дозвіл на проведення різдвяного богослужіння у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі після того, як її зареєстрували як монастир у її складі.
Як інформує пресслужба ПЦУ, у зв’язку з цим 7 січня 2023 року там буде проведено божественну літургію з приводу Різдва Христового.
"Початок богослужіння о 9 годині ранку. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви", — йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що лист із відповідним проханням раніше був направлений до Міністерства культури.
Проводитиме молитву особисто предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній.
Як повідомлялося раніше, Мінкульт рекомендуватиме не продовжувати договір оренди з УПЦ (МП), що знаходиться на межі заборони в Україні, щодо двох храмів Києво-Печерської лаври. Йдеться про Трапезний та Успенський храми у Верхній лаврі.
Варто зазначити, що до цього проти настоятеля Лаври Павла (Лебедя), більш відомого як "Паша Мерседес" було введено персональні санкції з боку Ради національної безпеки.