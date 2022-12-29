Стало известно, сколько украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП

Многие украинцы считают, что в деятельность УПЦ МП необходимо вмешаться государству

Киевский международный институт социологии (КМИС) в декабре провел опрос среди украинцев относительно деятельности УПЦ МП в нашей стране. Больше половины опрошенных считают, что эту церковь нужно запретить в Украине.

Согласно результатам опроса, 78% респондентов считают, что государство должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). Среди 54% считают, что церковь должна быть запрещена на территории нашей страны. Еще 24% выступили за более "мягкий" подход, который не предполагает полный запрет, одна предусматривает установление государственного контроля. 12% опрошенных посчитали, что в деятельность УПЦ (МП) вмешиваться не стоит, а расследовать лишь некоторые случаи правонарушений.

Опрос КМИС

Отмечается, что во всех регионах страны (от 82% на Западе до 73%) большая часть населения выступает за проактивную позицию государства по вопросу деятельности УПЦ (МП).

Опрос КМИС

Социологи обратили внимание на то, что среди русскоязычных украинцев поддержка проактивной позиции власти по отношению к УПЦ (МП) хоть и несколько ниже, но также существенная – 68%. В том числе 44% выступают за то, чтобы эта церковь была полностью запрещена в нашей стране.

Опрос КМИС

Напомним, "Телеграф" писал о том, что ранее УПЦ МП собрала Синод и обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Священнослужители заявили, что власть пытается запретить в Украине свободное вероисповедание.