Название менять не будут: в УПЦ МП отреагировали на решение Конституционного суда

В церкви говорят, что в законе о переименовании ее имя не упоминалось

В УПЦ (МП) отреагировали на решение Конституционного суда о необходимости переименования таким образом, чтобы указывать ее принадлежность к россии.

Как сообщил председатель Юридического отдела церкви протоиерей Александр Бахов, признание КСУ закона о переименовании конституционным не обязывает УПЦ (МП) сменить свое название.

По словам Бахова, решение КСУ говорит только о том, что закон соответствует Конституции Украины.

Юрист говорит, что церковь была зарегистрирована согласно украинскому законодательству, а ее основателем является Собор УПЦ, религиозный центр которого, как и все управляющие органы, находятся в Киеве.

"Все попытки принудительно применить этот закон к УПЦ увеличит случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине", — сказал он.

Бахов добавил, что в церкви не видят никаких "законных оснований" для ее переименования.

Как сообщалось ранее, в Минкульте заявили, что будут рекомендовать не продлевать договора аренды двух храмов Киево-Печерской Лавры, которые в настоящее время находятся в пользовании УПЦ (МП).