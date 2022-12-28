Назву не змінюватимуть: в УПЦ МП відреагували на рішення Конституційного суду

У церкві кажуть, що у законі про перейменування її ім’я не згадувалося

В УПЦ (МП) відреагували на рішення Конституційного суду про необхідність перейменування таким чином, щоб зазначати її належність до росії.

Як повідомив голова Юридичного відділу церкви протоієрей Олександр Бахов, визнання КСУ закону про перейменування конституційним не зобов’язує УПЦ змінити свою назву.

За словами Бахова, рішення КСУ свідчить лише про те, що закон відповідає Конституції України.

Юрист каже, що церкву було зареєстровано згідно з українським законодавством, а її засновником є Собор УПЦ, релігійний центр якого, як і всі керівні органи, перебувають у Києві.

"Усі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні", — сказав він.

Бахов додав, що у церкві не бачать жодних "законних підстав" для її перейменування.

Як повідомлялося раніше, у Мінкульті заявили, що рекомендуватимуть не продовжувати договору оренди двох храмів Києво-Печерської Лаври, які наразі перебувають у користуванні УПЦ (МП).