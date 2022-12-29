Стало відомо, скільки українців підтримують повну заборону УПЦ МП

Чимало українців вважають, що в діяльність УПЦ МП необхідно втрутитися державі

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у грудні провів опитування серед українців щодо діяльності УПЦ МП у нашій країні. Понад половина опитаних вважають, що цю церкву треба заборонити в Україні.

Згідно з результатами опитування, 78% респондентів вважають, що держава має втрутитись у діяльність УПЦ (МП). Серед 54% вважають, що церква має бути заборонена на території нашої країни. Ще 24% виступили за більш "м’який" підхід, який не передбачає повної заборони, одна передбачає встановлення державного контролю. 12% опитаних вирішили, що в діяльність УПЦ (МП) втручатися не варто, а розслідувати лише деякі випадки правопорушень.

Опитування КМІС

Зазначається, що у всіх регіонах країни (від 82% на Заході до 73%) більшість населення виступає за проактивну позицію держави щодо діяльності УПЦ (МП).

Опитування КМІС

Соціологи звернули увагу на те, що серед російськомовних українців підтримка проактивної позиції влади щодо УПЦ (МП) хоч і дещо нижча, але також суттєва – 68%. У тому числі 44% виступають за те, щоб цю церкву повністю заборонили в нашій країні.

Опитування КМІС

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, що раніше УПЦ МП зібрала Синод та звернулася до президента України Володимира Зеленського. Священнослужителі заявили, що влада намагається заборонити в Україні вільне віросповідання.