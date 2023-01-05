Священника УПЦ МП, який п'яним кидався на людей, покарали

Нетверезий церковник кидався на людей прямо посеред вулиці

У Дніпропетровській області звільнили клірика Дніпропетровської єпархії УПЦ протоієрея Сергія Рєзніка, який у нетверезому стані накинувся посеред вулиці на чоловіків через те, що вони відмовилися випити з ним пива. Ситуація, яку очевидцям вдалося зафіксувати на відео, швидко набула розголосу, після чого церковника відсторонили від священнослужіння.

Про це повідомили на офіційному сайті Дніпропетровської Єпархії, зазначивши, що поведінку Рєзніка вважають аморальною, адже вона ганьбить високий сан священнослужителя.

"…клірик Дніпропетровської єпархії УПЦ протоієрей Сергій Рєзніков звільнений з посади настоятеля храму на честь ікони Божої Матері "Призри на смирення" смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області та заборонений у священнослужінні (Указ № 03 від 02.01.2023р.)", — йдеться у тексті публікації.

Нагадаємо, що 2 січня у мережі з'явилося відео, на кадрах якого священнослужителя УПЦ московського патріархату, який, вочевидь, перебував у вкрай сп'янілому стані, напав із кулаками на місцевих жителів, які відмовились пригостити його пивом. На щастя, чоловіки не піддалися на нетверезі провокації церковника, тому суперечка закінчилася лише штовханиною. Інцидент трапився у селі Слобожанське, на одній з вулиць неподалік м'ясокомбінату "Ювілейний".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у храмі на честь Покрови Божої Матері у Вінниці невідомий чоловік напав із ножем на священника Вінницької єпархії УПЦ МП протоієрея Антонія Ковтонюка і завдав йому кілька проникаючих ударів гострим предметом. Церковника у тяжкому стані госпіталізували.