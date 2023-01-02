У Вінниці ножем порізали священника УПЦ МП, він у реанімації: подробиці

Священника вже прооперували

У Вінниці в храмі на честь Покрови Божої Матері стався напад на священника Вінницької єпархії УПЦ МП протоієрея Антонія Ковтонюка. Невідомий поранив його ножем.

Інцидент трапився сьогодні вранці, 2 січня. Невідомий проник в храм і влаштував безлад, перевертаючи все на своєму шляху. Священник на той момент перебував у вівтарі. Почувши звук, він попрямував до чоловіка, після чого зробив кілька зауважень, проте той не реагував. Далі невідомий кинувся на Антонія Ковтонюка та порізав йому горло.

Про це повідомили у пресслужбі Вінницької єпархії.

Фото - пресслужба Вінницької єпархії

На місце пригоди невдовзі прибули працівники поліції. Злочинець відмовився підкорятися, тому поліцейські змушені були застосувати зброю. Зазначається, що нападника поранили в ногу та затримали.

Фото - пресслужба Вінницької єпархії

Наразі тривають слідчі дії. Протоієрей Антоній був прооперований та зараз перебуває в реанімації в одній із лікарень Вінниці.

Фото - пресслужба Вінницької єпархії

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що священник УПЦ МП напав на чоловіків, які відмовилися з ним випити. Його намагалися заспокоїти кілька очевидців, але нічого не вийшло.