Священника УПЦ МП в Винницкой области изрезали ножом, он в реанимации: подробности

Священника уже прооперировали

В храме в честь Покрова Божией Матери произошло нападение на священника Винницкой епархии УПЦ протоиерея Антония Ковтонюка. Неизвестный ранил его ножом.

Инцидент случился сегодня утром, 2 января. Неизвестный мужчина проник в храм и стал устаивать беспорядок, переворачивая все на своем пути. Священник в тот момент находился в алтаре. Услышав звук, он направился к мужчине, после чего сделал несколько замечаний, однако тот не реагировал на них. Далее неизвестный накинулся на Антония Ковтонюка и порезал ему горло.

Об этом сообщили в пресс-службу Винницкой епархии.

Фото - пресс-служба Винницкой епархии

На место происшествия вскоре прибыли сотрудники полиции. Преступник отказался подчиниться, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие. Отмечается, что нападавшего ранили в ногу и задержали.

Фото - пресс-служба Винницкой епархии

В настоящее время продолжаются следственные действия. Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы.

Фото - пресс-служба Винницкой епархии

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что священник УПЦ МП напал на мужчин, которые отказались с ним выпить. Его пытались успокоить несколько очевидцев, но у них ничего не вышло.