Священника УПЦ МП, который пьяным бросался на людей, наказали

Нетрезвый церковник бросался на людей прямо посреди улицы

В Днепропетровской области уволили клирика Днепропетровской епархии УПЦ протоиерея Сергея Резника, который в нетрезвом состоянии набросился посреди улицы на мужчин из-за того, что они отказались выпить с ним пива. Ситуация, которую очевидцам удалось зафиксировать на видео, быстро приобрела огласку, после чего церковника отстранили от священнослужения.

Об этом сообщили на официальном сайте Днепропетровской Епархии, отметив, что поведение Резника считают аморальным, ведь оно позорит высокий сан священнослужителя.

"…клирик Днепропетровской епархии УПЦ протоиерей Сергей Резников освобожден от должности настоятеля храма в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение" пгт. Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области и запрещен в священнослужении (Указ № 03 от 02.02.02.03. текст публикации.

Напомним, что 2 января в сети появилось видео, на кадрах которого священнослужителя УПЦ московского патриархата, очевидно, находившегося в крайне опьяневшем состоянии, напал с кулаками на местных жителей, отказавшихся угостить его пивом. К счастью, мужчины не подверглись нетрезвым провокациям церковника, поэтому спор закончился лишь толкотней. Инцидент произошел в селе Слобожанское, на одной из улиц возле мясокомбината "Юбилейный".

Ранее "Телеграф" сообщал, как в храме в честь Покрова Божией Матери в Виннице неизвестный мужчина напал с ножом на священника Винницкой епархии УПЦ МП протоиерея Антония Ковтонюка и нанес ему несколько проникающих ударов острым предметом. Церковник в тяжелом состоянии госпитализирован.