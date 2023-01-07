В Києво-Печерській Лаврі історична подія: Епіфаній проводить різдвяне богослужіння (онлайн-трансляція)

У суботу, 7 січня, у стінах Успенського собору Києво-Печерської Лаври відбувається божественна літургія з нагоди Різдва Христового. Вперше в історії української церкви очолює службу митрополит Київський Єпіфаній. Під Лаврою зібралися сотні людей, аби відвідати історичну подію і помолитися за Україну в світле свято Різдва Христового.

"Телеграф" розповідає, як проходить богослужіння. Зазначимо, що прямий ефір літургії ведеться одразу кількома джерелами, зокрема офіційним YouTube-каналом ПЦУ.

"7 січня 2023 року – ця дата увійде в історію нашої Церкви і України", — повідомляють представники Православної церкви України, підкреслюючи важливість того факту, що Епіфаній вперше очолює службу в одній із найголовніших православних святинь нашої держави.

На підході до Лаври вже є черга із бажаючих потрапити на службу. Помічені на вході навіть представники УПЦ МП, зокрема вікарій Київської митрополії Павло (більш відомий під прізвиськом "Паша Мерседес"). Судячи з виразу його обличчя, він не надто задоволений тим, що Києво-Печерська Лавра більше не знаходиться у його розпорядженні.

Паша "Мерседес" на підході до Лаври

Бажаючих потрапити до Успенського собору сьогодні багато

Нагадаємо, що в УПЦ Московського патріархату до останнього опиралися тому, аби представники ПЦУ проводили божественну літургію на Різдво. Однак остаточну крапку в цій суперечці поставили представники національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".