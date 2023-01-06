Історичне Різдвяне богослужіння 2023: коли відбудеться та де дивитися (онлайн-трансляція)

Вперше представники ПЦУ проведуть святкове богослужіння у стінах Київо-Печерської Лаври

У суботу, 7 січня, православні християни України відзначатимуть Різдво Христове за юліанським календарем. Цього дня в багатьох храмах по всій країні будуть проведені святкові богослужіння. Одним із основних стане служба в Успенському соборі Київо-Печерської Лаври, яку очолюватиме митрополит Київський і всієї України Єпіфаній. 2023 рік стане першим в історії України, коли представники ПЦУ будуть головними під час різдвяної Божественної літургії в цьому храмі.

"Телеграф" розповість, як саме проходитиме служба і де можна буде переглянути онлайн-трансляцію богослужіння. Зазначимо, що в Міністерстві культури та інформполітики вже працюють над акредитацією журналістів в умовах воєнного стану, які зможуть знімати службу.

Богослужіння розпочнеться о 9 ранку. Предстоятель Православної церкви України Єпіфаній молитиметься з нагоди Різдва Христового у стінах Успенського собору. Це є важливим моментом, адже Успенський собор разом із Трапезною церквою були повернуті у володіння держави після довгих років перебування під егідою УПЦ МП.

Пряма трансляція вестиметься, як мінімум, на:

офіційному YouTube-каналі ПЦУ;

Facebook-сторінці Православної церкви України.

Швидше за все, також службу транслюватимуть в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини", однак про це поки офіційно не повідомлялося.

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