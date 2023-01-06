З Різдвяним Святвечором! Красиві привітання у картинках та листівках на 6 січня

Святвечір прийнято відзначати 6 січня у сімейному колі

Різдвяний святвечір – це свято, яке відзначають в останній день посту перед Різдвом та Святами 6 січня, якщо ви користуєтеся юліанським календарем.

Зазначимо, що за святковий стіл у Святвечір можна сідати лише тоді, коли у небі зійде перша вечірня зоря. Оскільки це останній і найсуворіший день Різдвяного посту, то на столі має бути 12 пісних страв, головним серед яких є кутя. Також бажано проводити цей вечір зі своєю родиною.

Крім цього, цього дня заведено вітати рідних та близьких зі святом, а гарні листівки та картинки – це чудовий варіант для привітання, особливо якщо родичі чи друзі зараз далеко від вас.

Привітання з Різдвяним Святвечором 6 січня: картинки та листівки

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