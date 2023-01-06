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З Різдвяним Святвечором! Красиві привітання у картинках та листівках на 6 січня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Привітання з Різдвяним Святвечір 2023
Привітання з Різдвяним Святвечір 2023. Фото pexels.com

Святвечір прийнято відзначати 6 січня у сімейному колі

Різдвяний святвечір – це свято, яке відзначають в останній день посту перед Різдвом та Святами 6 січня, якщо ви користуєтеся юліанським календарем.

Зазначимо, що за святковий стіл у Святвечір можна сідати лише тоді, коли у небі зійде перша вечірня зоря. Оскільки це останній і найсуворіший день Різдвяного посту, то на столі має бути 12 пісних страв, головним серед яких є кутя. Також бажано проводити цей вечір зі своєю родиною.

Крім цього, цього дня заведено вітати рідних та близьких зі святом, а гарні листівки та картинки – це чудовий варіант для привітання, особливо якщо родичі чи друзі зараз далеко від вас.

Привітання з Різдвяним Святвечором 6 січня: картинки та листівки

Привітання з Різдвяним Святвечором 6 січня
Привітання з Різдвяним Святвечором
Картинка з Різдвяним Святвечором 6 січня
Листівка з Різдвяним Святвечором 6 січня
з Різдвяним Святвечором 6 січня
листівка зі Святим Вечором
Привітання зі Святвечерею
Привітання зі Святвечерею
Привітання зі Святвечерею
Привітання зі Святвечерею
Привітання зі Святвечерею

Раніше "Телеграф" розповідав, як 2023 року зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано з тим, що Священний синод ПЦУ дозволив своїм парафіям, за бажання, проводити святкові різдвяні богослужіння 25 грудня.

Теги:
#Поздоровлення #Святвечір #Картинки #Листівки #Різдвяний святвечір