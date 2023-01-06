Историческое Рождественское богослужение 2023: когда состоится и где смотреть (онлайн-трансляция)

Впервые представители ПЦУ проведут праздничное богослужение в стенах Киево-Печерской Лавры.

В субботу, 7 января, православные христиане Украины будут отмечать Рождество по юлианскому календарю. В этот день во многих храмах по всей стране будут проведены праздничные богослужения. Одним из основных станет служба в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, которую возглавит митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. 2023 станет первым в истории Украины, когда представители ПЦУ будут главными во время рождественской Божественной литургии в этом храме.

"Телеграф" расскажет, как будет проходить служба и где можно будет просмотреть онлайн-трансляцию богослужения. Отметим, что в Министерстве культуры и информполитики уже работают над аккредитацией журналистов в условиях военного положения, которые смогут снимать службу.

Богослужение начнется в 9 утра. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний будет молиться по случаю Рождества Христова в стенах Успенского собора. Это важный момент, ведь Успенский собор вместе с Трапезной церковью были возвращены во владение государства после долгих лет пребывания под эгидой УПЦ МП.

Прямая трансляция будет вестись как минимум на:

официальном YouTube-канале ПЦУ;

Facebook-странице Православной церкви Украины.

Скорее всего, службу также будут транслировать в прямом эфире телемарафона "Единые новости", однако об этом пока официально не сообщалось.

Ранее "Телеграф" рассказывал о популярных гаданиях, к которым украинцы часто прибегают в ночь перед Рождеством, ведь считают ее особенной.

Также мы нашли сразу пять рецептов самого главного блюда рождественского стола — кутьи, чтобы угодить даже самым требовательным хозяевам и хозяйкам.