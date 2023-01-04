Главное рождественское блюдо: 5 рецептов кутьи с разными видами круп, чтобы всем угодить

Кутья – главное блюдо на столе, ее нужно съесть всем хоть по ложке и именно с нее начинают ужин

Кутья – это традиционное рождественское блюдо, которое готовится трижды на протяжении зимних праздников. Первый раз ее готовят на Сочельник — 24 декабря или 6 января, второй раз — накануне Маланки (13 января), а третий — перед Крещением (18 января).

Основное правило в приготовлении кутьи – сделать ее постной. Это значит, что добавлять масло в блюдо нельзя, передаёт radiotrek.rv.ua. Есть определенные правила и по другим ингредиентам — традиционно в блюде должна быть каша, мед, мак и орехи. Остальные ингредиенты добавляются по желанию.

Чтобы ваша кутья была вкусной и понравилась всем членам семьи, предлагаем несколько рецептов этого блюда на любой вкус. Мы подготовили 5 вариантов кутьи на Рождество:

Классический рецепт кутьи из пшеницы. Рисовая кутья. Кутья из 3-х злаков. Рисовая кутья с миндалем и курагой. Кутья из перловки.

Каждый из этих рецептов по-своему вкусен. Чтобы определиться, какой вам больше по душе, просмотрите полный список ингредиентов, которые добавляются в разные варианты рождественской кутьи.

Классический рецепт кутьи из пшеницы

Ингредиенты:

Пшеница — 1 стакан

Мак — 100 г

Чищеные грецкие орехи — 100 г

Мед — 2-3 ст. л.

Сахар — по вкусу

Приготовление:

Пшеницу заранее замачиваем в воде – еще за сутки до начала приготовления. Так каша будет мягкой и быстрее сварится. Готовят ее на мелком огне около 3 часов.

Мак перетирают в ступке, пока он не пустит сок. Перед этим его можно залить крутым кипятком и оставить на 15-20 мин, чтобы он запарился. Далее берем очищенные грецкие орехи — их добавляем вместе с маком. Тогда останется только мед и, по желанию, сахар. Мед в кутью, кстати, подходит любой – как натуральный, так и искусственный.

Рисовая кутья

Ингредиенты:

Рис – 1 стакан (200 г)

Мед – 1 ст. л.

Орехи – 12 стакана

Мак — 100 г

Изюм – 1 ст. л.

Цукаты – 2 ст. л.

Приготовление:

Отвариваем рис в воде в пропорции ⅓. Добавляем к еще горячему рису промытые в теплой воде изюм и цукаты. На сухой сковороде раздельно подсушиваем мак и орехи и добавляем их к рису. Заправляют такую кутью одной ложкой меда. Делать это лучше, пока рис еще теплый.

Готовое блюдо накрывают крышкой и обматывают полотенцем, чтобы рис впитал все ароматы. Для этого достаточно 30–40 мин.

Кутья из трех злаков

Ингредиенты:

Рис, пшеница и грубый овес – по 1 стакану (200 г)

Чернослив – 1 ст.л.

Курага – 1 ст.л.

Изюм – 1 ст.л.

Мак – ½ стакана

Мед – 1 ст.л.

Орехи – 50 г

Цукаты – 2 ст.л.

Приготовление:

Злаки надо замочить на ночь, а потом отварить на маленьком огне. Сухофрукты, цукаты, мак и орехи заливают крутым кипятком и добавляют в кутью за 30 мин до готовности блюда. Мед кладут уже после отключения огня. Кастрюлю с кутьей на время оставляют в тепле, давая злакам насытиться запахами сладостей.

Рисовая кутья с миндалем и курагой

Ингредиенты:

Рис – 150 г (неполный стакан)

Мак — 100 г

Миндаль – 100 г

Курага — 100 г

Сахар – по вкусу

Приготовление:

Промойте и поставьте отвариваться рис. Как только он закипит, промойте его холодной водой. Тогда снова засыпьте рис в кастрюлю, добавьте сахар и варите с большим количеством воды до полной готовности – около 15-20 минут. После этого – остудите.

Обдайте кипятком миндаль, очистите и измельчите с сахаром и небольшим количеством кипяченой воды. Промойте курагу и замочите в кипятке на несколько минут, а затем измельчите и добавьте к блюду. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать. Кутья тоже должна немного настояться.

Кутья из перловки

Ингредиенты:

Перловая крупа — 1 стакан

Мак – чуть меньше стакана

Орехи – ½ стакана

Изюм — ½ стакана

Мед и сахар – по вкусу

Приготовление:

Перловку промойте и залейте водой в соотношении 1:3. Добавьте совсем немного соли (меньше щепотки) и поставьте на маленький огонь. Отварную крупу нужно охладить.

Заварите мак крутым кипятком и поставьте его на слабый огонь. Варите, пока он не станет легко растираться между пальцами. После этого его нужно будет хорошенько перетереть. Получившуюся массу вместе с орехами, промытыми изюмом, медом и сахаром добавьте к готовой перловке и перемешайте. Чтобы блюдо было более вкусным, ароматным и сочным, можно долить в кутью немного узвара.

Кстати, считается, что готовить кутью из года в год следует в одной и той же посуде – тогда она принесет богатство и взаимопонимание в семье. Помните, что кутья – это важная украинская традиция и один из символов единения всего рода.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самом простом рецепте кутьи с изюмом, маком и орехами. Приготовить это блюдо удастся даже неопытным хозяйкам.