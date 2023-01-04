Главное рождественское блюдо: 5 рецептов кутьи с разными видами круп, чтобы всем угодить
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Кутья – главное блюдо на столе, ее нужно съесть всем хоть по ложке и именно с нее начинают ужин
Кутья – это традиционное рождественское блюдо, которое готовится трижды на протяжении зимних праздников. Первый раз ее готовят на Сочельник — 24 декабря или 6 января, второй раз — накануне Маланки (13 января), а третий — перед Крещением (18 января).
Основное правило в приготовлении кутьи – сделать ее постной. Это значит, что добавлять масло в блюдо нельзя, передаёт radiotrek.rv.ua. Есть определенные правила и по другим ингредиентам — традиционно в блюде должна быть каша, мед, мак и орехи. Остальные ингредиенты добавляются по желанию.
Чтобы ваша кутья была вкусной и понравилась всем членам семьи, предлагаем несколько рецептов этого блюда на любой вкус. Мы подготовили 5 вариантов кутьи на Рождество:
- Классический рецепт кутьи из пшеницы.
- Рисовая кутья.
- Кутья из 3-х злаков.
- Рисовая кутья с миндалем и курагой.
- Кутья из перловки.
Каждый из этих рецептов по-своему вкусен. Чтобы определиться, какой вам больше по душе, просмотрите полный список ингредиентов, которые добавляются в разные варианты рождественской кутьи.
Классический рецепт кутьи из пшеницы
Ингредиенты:
- Пшеница — 1 стакан
- Мак — 100 г
- Чищеные грецкие орехи — 100 г
- Мед — 2-3 ст. л.
- Сахар — по вкусу
Приготовление:
Пшеницу заранее замачиваем в воде – еще за сутки до начала приготовления. Так каша будет мягкой и быстрее сварится. Готовят ее на мелком огне около 3 часов.
Мак перетирают в ступке, пока он не пустит сок. Перед этим его можно залить крутым кипятком и оставить на 15-20 мин, чтобы он запарился. Далее берем очищенные грецкие орехи — их добавляем вместе с маком. Тогда останется только мед и, по желанию, сахар. Мед в кутью, кстати, подходит любой – как натуральный, так и искусственный.
Рисовая кутья
Ингредиенты:
- Рис – 1 стакан (200 г)
- Мед – 1 ст. л.
- Орехи – 12 стакана
- Мак — 100 г
- Изюм – 1 ст. л.
- Цукаты – 2 ст. л.
Приготовление:
Отвариваем рис в воде в пропорции ⅓. Добавляем к еще горячему рису промытые в теплой воде изюм и цукаты. На сухой сковороде раздельно подсушиваем мак и орехи и добавляем их к рису. Заправляют такую кутью одной ложкой меда. Делать это лучше, пока рис еще теплый.
Готовое блюдо накрывают крышкой и обматывают полотенцем, чтобы рис впитал все ароматы. Для этого достаточно 30–40 мин.
Кутья из трех злаков
Ингредиенты:
- Рис, пшеница и грубый овес – по 1 стакану (200 г)
- Чернослив – 1 ст.л.
- Курага – 1 ст.л.
- Изюм – 1 ст.л.
- Мак – ½ стакана
- Мед – 1 ст.л.
- Орехи – 50 г
- Цукаты – 2 ст.л.
Приготовление:
Злаки надо замочить на ночь, а потом отварить на маленьком огне. Сухофрукты, цукаты, мак и орехи заливают крутым кипятком и добавляют в кутью за 30 мин до готовности блюда. Мед кладут уже после отключения огня. Кастрюлю с кутьей на время оставляют в тепле, давая злакам насытиться запахами сладостей.
Рисовая кутья с миндалем и курагой
Ингредиенты:
- Рис – 150 г (неполный стакан)
- Мак — 100 г
- Миндаль – 100 г
- Курага — 100 г
- Сахар – по вкусу
Приготовление:
Промойте и поставьте отвариваться рис. Как только он закипит, промойте его холодной водой. Тогда снова засыпьте рис в кастрюлю, добавьте сахар и варите с большим количеством воды до полной готовности – около 15-20 минут. После этого – остудите.
Обдайте кипятком миндаль, очистите и измельчите с сахаром и небольшим количеством кипяченой воды. Промойте курагу и замочите в кипятке на несколько минут, а затем измельчите и добавьте к блюду. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать. Кутья тоже должна немного настояться.
Кутья из перловки
Ингредиенты:
- Перловая крупа — 1 стакан
- Мак – чуть меньше стакана
- Орехи – ½ стакана
- Изюм — ½ стакана
- Мед и сахар – по вкусу
Приготовление:
Перловку промойте и залейте водой в соотношении 1:3. Добавьте совсем немного соли (меньше щепотки) и поставьте на маленький огонь. Отварную крупу нужно охладить.
Заварите мак крутым кипятком и поставьте его на слабый огонь. Варите, пока он не станет легко растираться между пальцами. После этого его нужно будет хорошенько перетереть. Получившуюся массу вместе с орехами, промытыми изюмом, медом и сахаром добавьте к готовой перловке и перемешайте. Чтобы блюдо было более вкусным, ароматным и сочным, можно долить в кутью немного узвара.
Кстати, считается, что готовить кутью из года в год следует в одной и той же посуде – тогда она принесет богатство и взаимопонимание в семье. Помните, что кутья – это важная украинская традиция и один из символов единения всего рода.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самом простом рецепте кутьи с изюмом, маком и орехами. Приготовить это блюдо удастся даже неопытным хозяйкам.