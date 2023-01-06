С Рождественским Сочельником! Красивые поздравления в картинках и открытках на 6 января

Сочельник принято отмечать 6 января в семейном кругу

Рождественский сочельник – это праздник, который отмечают в последний день поста перед Рождеством и Святками 6 января, если вы пользуетесь юлианским календарем.

Отметим, что за праздничный стол в Сочельник можно садится только тогда, когда в небе взойдет первая вечерняя звезда. Поскольку это последний и самый строгий день Рождественского поста, то на столе должно быть 12 постных блюд, главным среди которых является кутья. Также желательно проводить этот вечер со своей семьей.

Помимо этого, в этот день принято поздравлять родных и близких с праздником, а красивые открытки и картинки — это отличный вариант для поздравления, особенно если родственники или друзья сейчас далеко от вас.

Поздравления с Рождественским Сочельником 6 января: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это обусловлено тем, что Священный синод ПЦУ разрешил своим приходам, при желании, проводить праздничные рождественские богослужения 25 декабря.