Яркие поздравления с Рождественским Сочельником 2023 своими словами, открытки и картинки

"Телеграф" собрал душевные поздравления с Рождественским Сочельником

В пятницу, 6 января, православные христиане восточного обряда отмечают канун Рождества, который в просторечии называется Сочельником (Святой Вечер, Богатая кутья, Коляда). В этот день принято готовиться к Рождеству.

В этот день семья обязательно должна собраться за праздничным столом из 12 постных блюд, главным среди которых является кутья. Отметим, что поскольку на Сочельник припадает последний день Рожественского поста, то принимать пищу в этот день разрешено только с восходом первой звезды.

В этот вечер принято поздравлять родных и близких с праздником. "Телеграф" приготовил красивые поздравления с Рождественским Сочельником в прозе, открытках и картинках.

Поздравления с Рождественским Сочельником: картинки и открытки

Поздравления с Рождественским Сочельником в прозе

Ночь накануне Рождества — это торжество светлых сил над злом. Желаем вам добра, радости, благополучия и удачи! И пусть в ваших сердцах также будет сделан выбор в пользу отзывчивости, терпения и сочувствия ко всем окружающим людям.

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В сочельник перед Рождеством желаем вам оставаться верными и чистыми душой, наслаждаться каждым прожитым днем, ведь даже он – дар для человека. Пусть радость вашей жизни, ее вкус и красота будут ярче солнца, а невзгоды, неприятности и грусть навсегда покинут ваш дом!

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В этот особенный вечер накануне Рождества пусть мир и спокойствие не покидают вас. Желаю вашему сердцу доброты, благополучия, радости и уюта. Пусть Божья благодать окутает вас и принесет счастье.

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В Сочельник поздравляю вас с великим праздником. Желаю волшебства, добра, тепла и отличного настроения. Пусть в вашем доме царит гармония, мир и уют.

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С Рождественским Сочельником поздравляю тебя. Пусть гармония и мир будут всегда рядом с тобой. Пусть ощущение радости и гармонии никогда не покидает.

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В Рождественский сочельник пожелаю от души щедрых подарков и доброй радости, достатка в доме и светлого блага, здоровья семьи и мира, большой удачи и любви, неугасаемой надежды души и искренней милости сердца.

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В Рождественский сочельник желаю всем открыть сердца, и насладится близостью родных и близких людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего благословения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это обусловлено тем, что Священный синод ПЦУ разрешил своим приходам, при желании, проводить праздничные рождественские богослужения 25 декабря.