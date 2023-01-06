Укр

Топ-5 рождественских колядок, которые можно легко выучить детям

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Лучшая подборка колядок для детей от года
Лучшая подборка колядок для детей от года

Тексты обрядовых песен для детей и взрослых

Еще с давних времен наши далекие предки пели песни, чтобы прославить Коляду — древнеславянского бога Солнца, а также чествовали каждый из двенадцати месяцев в году, готовя так называемые "12 блюд" на Святой вечер.

Обычай петь колядки поступил к нам еще с прошлых времен, а сейчас они посвящаются рождению Иисуса Христа. Петь радостные песни и поздравлять всех с Рождеством Христовым собираются дети, подростки и даже взрослые вечером 7 января. Даже малыши от 1,5 года с радостью произносят отдельные слова колядок вместе со своими родителями и другими родственниками.

Красивые тексты обрядовых песен публикует "Телеграф". Их легко выучить, так что взрослым тратить свои нервы не придется.

Короткие колядки для детей и взрослых

С Рождеством святым вас, люди!

Мир да лад у вас пусть будет,

Чтобы горя вы не знали

И в богатстве пребывали!

Коляда, коляда!

А бывает коляда

Накануне Рождества

Коляда пришла

Рождество принесла.

Коляда приходит – это сказка

Счастье, снег, коньки, салазки!

Огни на елке и детский смех!

И общая радость для всех-всех!

А теперь нам за поздравленье,

Полагаются конфеты и печенье!

Христос Спаситель

В полночь родился.

В вертепе бедном

Он поселился.

Вот над вертепом

Звезда сияет.

Христос Владыко,

В Твой день рожденья

Подай всем людям

Мир просвещенья!

Сеем, веем, развеваем,

С Рождеством вас поздравляем!

Вы Христа прославляйте,

Угощения нам давайте!

Ранее "Телеграф" публиковал яркие открытки и теплые поздравления к Рождеству Христову, чтобы вы могли порадовать ваших родных и близких.

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#Дети #Рождество #Колядки
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