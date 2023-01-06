Топ-5 рождественских колядок, которые можно легко выучить детям
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Тексты обрядовых песен для детей и взрослых
Еще с давних времен наши далекие предки пели песни, чтобы прославить Коляду — древнеславянского бога Солнца, а также чествовали каждый из двенадцати месяцев в году, готовя так называемые "12 блюд" на Святой вечер.
Обычай петь колядки поступил к нам еще с прошлых времен, а сейчас они посвящаются рождению Иисуса Христа. Петь радостные песни и поздравлять всех с Рождеством Христовым собираются дети, подростки и даже взрослые вечером 7 января. Даже малыши от 1,5 года с радостью произносят отдельные слова колядок вместе со своими родителями и другими родственниками.
Красивые тексты обрядовых песен публикует "Телеграф". Их легко выучить, так что взрослым тратить свои нервы не придется.
Короткие колядки для детей и взрослых
С Рождеством святым вас, люди!
Мир да лад у вас пусть будет,
Чтобы горя вы не знали
И в богатстве пребывали!
Коляда, коляда!
А бывает коляда
Накануне Рождества
Коляда пришла
Рождество принесла.
Коляда приходит – это сказка
Счастье, снег, коньки, салазки!
Огни на елке и детский смех!
И общая радость для всех-всех!
А теперь нам за поздравленье,
Полагаются конфеты и печенье!
Христос Спаситель
В полночь родился.
В вертепе бедном
Он поселился.
Вот над вертепом
Звезда сияет.
Христос Владыко,
В Твой день рожденья
Подай всем людям
Мир просвещенья!
Сеем, веем, развеваем,
С Рождеством вас поздравляем!
Вы Христа прославляйте,
Угощения нам давайте!
Ранее "Телеграф" публиковал яркие открытки и теплые поздравления к Рождеству Христову, чтобы вы могли порадовать ваших родных и близких.
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