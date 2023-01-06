Топ-5 рождественских колядок, которые можно легко выучить детям

Тексты обрядовых песен для детей и взрослых

Еще с давних времен наши далекие предки пели песни, чтобы прославить Коляду — древнеславянского бога Солнца, а также чествовали каждый из двенадцати месяцев в году, готовя так называемые "12 блюд" на Святой вечер.

Обычай петь колядки поступил к нам еще с прошлых времен, а сейчас они посвящаются рождению Иисуса Христа. Петь радостные песни и поздравлять всех с Рождеством Христовым собираются дети, подростки и даже взрослые вечером 7 января. Даже малыши от 1,5 года с радостью произносят отдельные слова колядок вместе со своими родителями и другими родственниками.

Красивые тексты обрядовых песен публикует "Телеграф". Их легко выучить, так что взрослым тратить свои нервы не придется.

Короткие колядки для детей и взрослых

С Рождеством святым вас, люди! Мир да лад у вас пусть будет, Чтобы горя вы не знали И в богатстве пребывали!

Коляда, коляда! А бывает коляда Накануне Рождества Коляда пришла Рождество принесла.

Коляда приходит – это сказка Счастье, снег, коньки, салазки! Огни на елке и детский смех! И общая радость для всех-всех! А теперь нам за поздравленье, Полагаются конфеты и печенье!

Христос Спаситель В полночь родился. В вертепе бедном Он поселился. Вот над вертепом Звезда сияет. Христос Владыко, В Твой день рожденья Подай всем людям Мир просвещенья!

Сеем, веем, развеваем, С Рождеством вас поздравляем! Вы Христа прославляйте, Угощения нам давайте!

Ранее "Телеграф" публиковал яркие открытки и теплые поздравления к Рождеству Христову, чтобы вы могли порадовать ваших родных и близких.