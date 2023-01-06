Топ-5 різдвяних колядок, які можна легко вивчити дітям

Тексти обрядових пісень для дітей та дорослих

Ще з давніх-давен наші далекі предки співали пісні, щоб прославити Коляду — давньослов’янського бога Сонця, а також вшановували кожен із дванадцяти місяців в році, готуючи так звані "12 страв" на Святий вечір.

Звичай співати колядки надійшов до нас ще з минулих часів, а зараз вони присвячуються народженню Ісуса Христа. Співати радісні пісні та вітати всіх з Різдвом Христовим збираються діти, підлітки і навіть дорослі увечері 6 січня. Навіть малюки від 1,5 року з радістю вимовляють окремі слова колядок разом зі своїми батьками та іншими родичами.

Прекрасні українські тексти обрядових пісень публікує "Телеграф". Їх легко вивчити, тож дорослим витрачати свої нерви не доведеться.

Короткі колядки для дітей та дорослих українською

Маленький Ісусик Не спить, не дрімає, Своїми руками весь світ обіймає. І Вашу хатину, І Вашу родину, І всю Україну. Христос ся рождає!

Ісусик маленький, Боже дитятко. Приходить сьогодні до кожної хатки! Приходить, радіє, кожного втішає! Радуйтеся люди! ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!!!

Хай за вікном хуртеча злиться, А нам співати і радіти. Горить ялинка у світлиці – З Різдвом Христовим, любі діти! Дніпро обняв дзвінкі Карпати, А в хаті вже кутя і сіно. Дозвольте заколядувати: – З Різдвом Христовим, Україно!

Я маленький пастушок Я маленький пастушок Загорнувся в кожушок На скрипочку граю, Вас усіх вітаю. А ви, люди, чуйте, Коляду готуйте – Яблучка, горішки Дітям для потішки. Коляд, коляд, колядниця Коляд, коляд, колядниця, Добра з медом паляниця. (Добра з маком паляниця) А без меду (маку) не така, Дайте, дядьку, п’ятака!

Зірочка з неба світло кидає. Христос-Дитятко нині рождаєсь. Світи весело Христу й Марії, Кріпи у серці віру й надію. Хай ця зірничка в Різдвяні свята Несе все щастя до вашої хати, Здоров’я, втіхи, пошани світу, Багатства й долі на многії літа.

Раніше "Телеграф" публікував яскраві листівки та теплі привітання до Різдва Христового, щоб ви могли порадувати ваших рідних та близьких.