Яскраві привітання з Різдвяним Святвечором 2023 року своїми словами, листівки та картинки

"Телеграф" зібрав душевні привітання з Різдвяним Святвечором

У п’ятницю, 6 січня, православні християни східного обряду відзначають переддень Різдва, який у просторіччі називається Святвечір (Святий Вечір, Багата кутя, Коляда). Цього дня заведено готуватися до Різдва.

Цього дня сім’я обов’язково має зібратися за святковим столом із 12 пісних страв, головним серед яких є кутя. Зазначимо, що оскільки на Святвечір припадає останній день Різдвяного посту, то їсти цього дня дозволено лише зі сходом першої зірки.

Також цього вечора заведено вітати рідних та близьких зі святом. "Телеграф" приготував красиві привітання з Різдвяним Святвечором у прозі, листівках та картинках.

Привітання з Різдвяним Святвечором: картинки та листівки

Привітання з Різдвяним Святвечором у прозі

Ніч напередодні Різдва — це свято світлих сил над злом. Бажаємо вам добра, радості, добробуту та удачі! І нехай у ваших серцях також буде зроблений вибір на користь чуйності, терпіння та співчуття до всіх оточуючих.

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На святвечір перед Різдвом бажаємо вам залишатися вірними та чистими душею, насолоджуватися кожним прожитим днем, адже навіть він – дар для людини. Нехай радість вашого життя, її смак і краса будуть яскравішими за сонце, а негаразди, неприємності і сум назавжди покинуть ваш будинок!

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Цього особливого вечора напередодні Різдва нехай мир і спокій не покидають вас. Бажаю вашому серцю доброти, добробуту, радості та затишку. Нехай Божа благодать огорне вас і принесе щастя.

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На Святвечір вітаю вас із великим святом. Бажаю чарівництва, добра, тепла та відмінного настрою. Нехай у вашому домі панує гармонія, мир та затишок.

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З Різдвяним Святвечір вітаю тебе. Нехай гармонія та світ будуть завжди поряд з тобою. Нехай відчуття радості та гармонії ніколи не залишає.

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У Різдвяний святвечір побажаю від душі щедрих подарунків та доброї радості, достатку в домі та світлого блага, здоров’я сім’ї та світу, великої удачі та любові, незгасної надії душі та щирої милості серця.

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У Різдвяний святвечір бажаю всім відкрити серця, і насолодиться близькістю рідних та близьких людей. Нехай яскрава зоря надії та кохання горить над вашим будинком. А у душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра та Божого благословення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як 2023 року зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано з тим, що Священний синод ПЦУ дозволив своїм парафіям, за бажання, проводити святкові різдвяні богослужіння 25 грудня.