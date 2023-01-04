Головна різдвяна страва: 5 рецептів куті з різними видами круп, щоб усім вгодити

Кутя — головна страва на столі, її потрібно з'їсти всім бодай по ложці і саме з неї починають вечерю

Кутя — це традиційна різдвяна страва, яка готується тричі впродовж зимових свят. Перший раз її готують на Святвечір — 24 грудня або ж 6 січня, вдруге — напередодні Маланки (13 січня), а втретє — перед Водохрещем (18 січня).

Основне правило у приготуванні куті — зробити її пісною. Це значить, що додавати масло до страви не можна, передає radiotrek.rv.ua. Є певні правила і щодо інших інгредієнтів — традиційно у страві має бути каша, мед, мак і горіхи. Решта додається за бажанням.

Щоб ваша кутя була смачною і сподобалася усім членам родини, пропонуємо кілька рецептів цієї страви на будь-який смак. Ми підготували 5 варіантів куті на Різдво:

Класичний рецепт куті з пшениці. Рисова кутя. Кутя з 3-х злаків. Рисова кутя з мигдалем і курагою. Кутя з перловки.

Кожен із цих рецептів по-своєму смачний. Щоб визначитися, який вам більше до душі, перегляньте повний перелік інгредієнтів, які додаються у різні варіанти різдвяної куті.

Класичний рецепт куті з пшениці

Інгредієнти:

Пшениця — 1 склянка

Мак — 100 г

Чищені волоські горіхи — 100 г

Мед — 2-3 ст. л.

Цукор — до смаку

Приготування:

Пшеницю заздалегідь замочуємо у воді — ще за добу до початку приготування. Так каша буде м’якою і швидше звариться. Готують її на дрібному вогні близько 3 годин.

Мак перетирають у ступці, аж доки він не пустить сік. Перед цим його можна залити окропом і лишити на 15-20 хв, щоб він запарився. Далі беремо очищені волоські горіхи — їх додаємо разом із маком. Тоді лишається тільки мед і, за бажанням, цукор. Мед до куті, до речі, пасує будь-який — як натуральний, так і штучний.

Рисова кутя

Інгредієнти:

Рис — 1 склянка (200 г)

Мед — 1 ст. л.

Горіхи – 12 склянки

Мак — 100 г

Родзинки — 1 ст. л.

Цукати – 2 ст. л.

Приготування:

Відварюємо рис у воді у пропорції ⅓. Додаємо до ще гарячого рису промиті у теплій воді родзинки й цукати. На сухій сковорідці окремо підсушуємо мак і горіхи й додаємо їх до рису. Заправляють таку кутю однією ложкою меду. Робити це краще, доки рис ще теплий.

Готову страву накривають кришкою та обмотують рушником, щоб рис увібрав усі аромати. Для цього достатньо 30-40 хв.

Кутя з трьох злаків

Інгредієнти:

Рис, пшениця і грубий овес — по 1 склянці (200 г)

Чорнослив — 1 ст.л.

Курага — 1 ст.л.

Родзинки — 1 ст.л.

Мак – ½ склянки

Мед — 1 ст.л.

Горіхи – 50 г

Цукати — 2 ст.л.

Приготування:

Злаки треба замочити на ніч, а тоді — відварити на маленькому вогні.

Сухофрукти, цукати, мак і горіхи заливають окропом і додають в кутю за 30 хв до готовності страви. Мед кладуть уже після вимкнення вогню. Каструлю з кутею на деякий час залишають у теплі, даючи злакам насититися запахами солодощів.

Рисова кутя з мигдалем і курагою

Інгредієнти:

Рис — 150 г (неповний стакан)

Мак — 100 г

Мигдаль — 100 г

Курага — 100 г

Цукор — до смаку

Приготування:

Промийте і поставте відварюватися рис. Щойно закипить, промийте його холодною водою. Тоді знову засипте рис у каструлю, додайте цукор і варіть з великою кількістю води до повної готовності – близько 15-20 хв. Після цього — остудіть.

Обдайте окропом мигдаль, очистьте та подрібніть його з цукром і невеликою кількістю кип'яченої води. Промийте курагу і замочіть у кип’ятку на декілька хвилин, а тоді – подрібніть і додайте до страви. Усі інгредієнти треба добре перемішати. Кутя теж має трохи настоятися.

Кутя із перловки

Інгредієнти:

Перлова крупа — 1 склянка

Мак – трохи менше склянки

Горіхи – ½ склянки

Родзинки — ½ склянки

Мед і цукор — до смаку

Приготування:

Перловку промийте і залийте водою у співвідношенні 1:3. Додайте зовсім трішечки солі (менше дрібки) й поставте на маленький вогонь. Відварену крупу треба охолодити.

Заваріть мак крутим окропом і поставте його на слабкий вогонь. Варіть, доки він не почне легко розтиратися між пальцями. Після цього його треба буде гарненько перетерти. Отриману масу разом із горіхами, промитими родзинками, медом і цукром додайте до готової перловки та перемішайте. Щоб страва була смачнішою, більш ароматною та соковитою, можна долити у кутю трохи узвару.

До речі, вважається, що готувати кутю із року в рік слід в одному й тому ж посуді — тоді вона принесе багатство і взаєморозуміння в родині. Пам’ятайте, що кутя — це важлива українська традиція та один із символів єднання всього роду.

Раніше "Телеграф" розповідав про найпростіший рецепт куті з родзинками, маком та горіхами. Приготувати цю страву вдасться навіть недосвідченим господиням.