УПЦ МП на вихід: Епіфаній все ж таки проведе службу в Лаврі, нові подробиці

ПЦУ має право на богослужіння

Міністерство культури дало дозвіл на проведення предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, що відбудеться 7 січня. Заповідник уклав відповідну угоду. А УПЦ МП заявивши, що ПЦУ не має права на богослужіння, опублікувала застарілу інформацію.

Як розповів в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександра Рудника виданню BBC, розмова на відео, яка розповсюдила УПЦ МП разом із заявою, що ПЦУ не має дозволу на проведення богослужіння у Лаврі відбувалася 5 січня у першій половині дня. На той момент не було розпорядження про богослужіння.

"Але у другій половині дня до мене надійшло звернення від ПЦУ про проведення богослужіння та про отримання дозволу від Міністерства культури. Я надав дозвіл та уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Усі документи зараз є, в УПЦ МП оприлюднили увечері застарілу інформацію ", — Рудник.

Також Рудник пояснив, що йдеться про разову оренду для богослужіння. Зокрема, заповідник "Києво-Печерська лавра" уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 8:00 до 12 години дня. Також в.о. директора додав, що правоохоронці стежитимуть за тим, щоб подія пройшла без ексцесів.

BBC публікує документ, що підтверджує надання згоди ПЦУ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що держава вирішила не продовжувати оренду Верхньої Лаври із проросійськими церковниками.