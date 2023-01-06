УПЦ МП на выход: Епифаний все же проведет службу в Лавре, новые подробности

ПЦУ имеет право на богослужение

Министерство культуры дало разрешение на проведение предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Эпифанием рождественской службы в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, которая состоится 7 января. Заповедник заключил соответствующее соглашение. А УПЦ МП заявив, что ПЦУ не имеет права на богослужение, опубликовала устаревшую информацию.

Как рассказал и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник изданию BBC, разговор на видео, который распространила УПЦ МП вместе с заявлением, что ПЦУ не имеет разрешения на проведение богослужения в Лавре происходил 5 января в первой половине дня. На тот момент не было распоряжения о богослужении.

"Но во второй половине дня ко мне поступило обращение от ПЦУ о проведении богослужения и о получении разрешения от Министерства культуры. Я предоставил разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы сейчас есть, в УПЦ МП обнародовали вечером устаревшую информацию", — Рудник.

Также Рудник объяснил, что речь идет о разовой аренде для богослужения. В частности, заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил соглашение с ПЦУ на проведение службы 7 января с 8:00 до 12 часов дня. Также и.о директора добавил, что правоохранители будут следить за тем, чтобы событие прошло без эксцессов.

BBC публикует документ, подтверждающий предоставление согласия ПЦУ

Напомним, ранее мы писали о том, что государство решило не продлевать аренду Верхней Лавры с пророссийскими церковниками.