УПЦ МП заявляет, что Епифаний не может проводить рождественскую службу в Лавре - назвали причину

В УЦП обвинили СМИ в распространении "фейков" от ПЦУ

В УПЦ (Московского патриархата), у которой истек действия договора аренды сооружений на территории заповедника "Киево-Печерская Лавра", сделали громкое заявление о том, что у предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания нет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января. Там назвали его намерения попыткой "силового захвата Успенского собора".

Так, на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП сообщается, что во время встречи с представителями священноначалия и братии Лавры 5 января и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник заявил, что никаких обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны "ПЦУ" не поступало.

"Так же в заповедник не поступало и никаких распоряжений на этот счет, а о намерении руководителей этой конфессии находиться 7 января в Успенском соборе ему не известно, поэтому подтвердить такую ​​информацию он не может", — говорится на сайте.

Также в УПЦ МП намерение Эпифании провести богослужение 7 января в Успенском соборе на территории Лавры назвали "попыткой силового захвата Успенского собора путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества".

"Следует отметить, что растиражированное заявление не было проверено ни одним из украинских СМИ, наполнив информационное пространство очередным фейком от "ПЦУ", — сообщается в опубликованном материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что впервые представители ПЦУ проведут праздничное богослужение в стенах Киево-Печерской Лавры.

Также мы писали о том, какие храмы УПЦ МП потеряла с 1 января.