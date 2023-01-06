УПЦ МП заявляє, що Єпіфаній не може проводити різдвяну службу у Лаврі – назвали причину

В УЦП звинуватили ЗМІ у поширенні "фейків" від ПЦУ

В УПЦ (Московського патріархату), у якої закінчився договір договору оренди споруд на території заповідника "Києво-Печерська Лавра", зробили гучну заяву про те, що у предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія немає дозволу на анонсоване раніше проведення богослужіння в Лаврі 7 січня. Там назвали його наміри спробою "силового захоплення Успенського собору".

Так, на сайті Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП повідомляється, що під час зустрічі з представниками священноначалі та братії Лаври 5 січня в.о. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник заявив, що жодних звернень щодо використання Успенського собору та Трапезного храму для проведення богослужінь з боку "ПЦУ" не надходило.

"Так само до заповідника не надходило і жодних розпоряджень щодо цього, а про намір керівників цієї конфесії перебувати 7 січня в Успенському соборі йому не відомо, тому підтвердити таку інформацію він не може", — йдеться на сайті.

Також в УПЦ МП намір Епіфанії провести богослужіння 7 січня в Успенському соборі на території Лаври назвали "спробою силового захоплення Успенського собору шляхом шантажу та введення в інформаційну оману суспільства".

"Слід зазначити, що розтиражована заява не була перевірена жодним із українських ЗМІ, наповнивши інформаційний простір черговим фейком від "ПЦУ"", — повідомляється в опублікованому матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вперше представники ПЦУ проведуть святкове богослужіння у стінах Києво-Печерської Лаври.

Також ми писали, які храми УПЦ МП втратила з 1 січня.