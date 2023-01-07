В Киево-Печерской Лавре историческое событие: Епифаний проводит рождественское богослужение (онлайн-трансляция)

На подходе к храму были замечены и представители УПЦ Московского патриархата

В субботу, 7 января, в стенах Успенского собора Киево-Печерской Лавры совершается божественная литургия по случаю Рождества Христова. Впервые в истории украинской церкви возглавляет службу митрополит Киевский Епифаний. Под Лаврой собрались сотни людей, чтобы посетить историческое событие и помолиться за Украину в светлый праздник Рождества Христова.

Телеграф рассказывает, как проходит богослужение. Отметим, что прямой эфир литургии ведется сразу несколькими источниками, в частности, официальным YouTube-каналом ПЦУ.

"7 января 2023 — эта дата войдет в историю нашей Церкви и Украины", — сообщают представители Православной церкви Украины, подчеркивая важность того факта, что Епифаний впервые возглавляет службу в одной из главных православных святынь нашего государства.

На подходе к Лавре уже есть очередь из желающих попасть на службу. Замечены на входе даже представители УПЦ МП, в частности, викарий Киевской митрополии Павел (более известный под прозвищем "Паша Мерседес"). Судя по выражению его лица, он не доволен тем, что Киево-Печерская Лавра больше не находится в его распоряжении.

Паша "Мерседес" на подходе к Лавре

Желающих попасть в Успенский собор сегодня много

Напомним, что в УПЦ Московского патриархата до последнего противились тому, чтобы представители ВТО проводили божественную литургию на Рождество. Однако окончательную точку в этом споре поставили представители национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".