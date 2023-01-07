Зеленский приостановил украинское гражданство нескольких священников УПЦ МП: что известно

Среди временно лишившихся гражданства Украины попавшие в поле зрения правоохранителей представители УПЦ МП

Вслед за возвращением государству главных храмов Киево-Печерской лавры президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство ряда священников Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом в субботу, 7 января, сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на свои источники. Согласно заметке, об этом идет речь в указе №898/2022 от 28.12.2022, который касается приостановления гражданства 13 представителей УПЦ МП.

Уведомление о потере гражданства указанными лицами получила также Государственная миграционная служба Украины. Как отмечает издание, согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы из страны.

Пока что до конца не известен перечень лиц, которым приостановлено гражданство Украины, однако издание пишет, что среди них митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Анатолий Елецких), которому СБУ вручило подозрение в госизмене. По имеющейся информации, он владеет российским паспортом.

Также временно приостановлено гражданство викария Тульчинской епархии, епископа Ладыжинского Сергея, который является очень близким человеком к Ионафану.

Как сообщалось, 12 октября 2022 года в СБУ сообщили о том, что митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан оправдывал российскую агрессию и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.