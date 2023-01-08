Бывший футболист "Динамо", "Шахтера" и "Днепра" трогательно попрощался с футболом

Игрок провел 10 матчей за сборную Украины

Бывший футболист сборной Украины и ряда больших украинских клубов Сергей Кравченко, который неоднозначно высказывался о судьбе оккупированного Донбасса, повесил бутсы на гвоздь.

Игрок, последним клубом которого стал "Черноморец", опубликовал трогательный пост в Facebook. Футболист провел больше 500 матчей на профессиональном уровне и успел выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

"Благодарю тебя, футбол!

Мне всегда казалось, что этот день не придет никогда, но время пришло. Я полюбил футбол с самого детства. Сколько себя помню – всегда мечтал стать футболистом. И эта мечта сбылась. И так, что я не помню ни одного матча, ни одной тренировки, на которую я бы выходил без желания работать и играть. Это был настоящий футбольный кайф. Так было в каждой команде, и все они навсегда останутся в моем сердце.

Я благодарю всех своих тренеров, партнеров и персонал, с которыми мне посчастливилось прожить эту футбольную жизнь. Я всегда уважал болельщиков и ценил их поддержку. Я благодарен своей семье, которая постоянно была рядом и пропускала через себя все мои эмоции.

Уверен, что футбол и дальше будет неотъемлемой частью моей жизни, но это будет уже другая, новая жизнь. В мирной и свободной стране", — написал Кравченко.

Кроме того, футболист привел статистику своих выступлений. На его счету 524 игры, 61 забитый гол и 77 голевых передач в карьере, в том числе 10 матчей за сборную Украины.

Единственный гол Сергея Кравченко за сборную Украины

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против рекордсмена национальной команды Анатолия Тимощука. Всего в данном списке 119 человек.