В Италии форвард забил самый позорный гол в истории футбола (видео)

Объяснить решение рефери тяжело

В футболе команды иногда встречаются с несправедливостью из-за странных решений арбитров, что произошло и в стыковом матче сборной Украины с Уэльсом в финале отбора на ЧМ-2022.

Вопиющий судейский скандал случился в матче региональной лиги первенства Италии между футбольными клубами "Нойкаттаро" и "Кастеллана". Об этом сообщает lagazzettadelmezzogiorno.it.

На 17-й минуте поединка футболист "Кастелланы" Сабателли после прострела с правого фланга пробил мимо ворот. Однако рефери матча Андреа Романо принял необъяснимое решение засчитать гол в ворота "Нойкаттаро". Футболисты окружили судью, объясняя ему, что нападающий промазал, но арбитр был непреклонен. В итоге гол-фантом стал единственным "взятием ворот" в данной игре, а "Кастеллана" отпраздновала важную победу в борьбе за выживание.

Видео гола фантома Сабателли доступно в сети:

Ранее сообщалось, что украинский футболист Александр Зинченко оригинально отпраздновал гол "Арсенала".

Напомним, Лионель Месси в финале ЧМ-2022 по футболу один из голов забил не по правилам.