Побежал на трибуну: Зинченко оригинально отпраздновал гол "Арсенала" (видео)

Украинец обнялся с болельщиком после гола в ворота "Брайтона"

В матче 18 тура чемпионата Англии по футболу "Арсенал" в гостях обыграл "Брайтон" — 4:2. Украинский легионер "канониров" Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и начал одну из голевых атак. Ранее Зинченко назвал лучшего игрока в истории футбола.

Кроме того, Зинченко очень ярко отпраздновал один из голов "Арсенала". Футболист подбежал к трибуне с фанатами лондонского клуба и обнялся с болельщиком.

Напомним, "Арсенал" лидирует в чемпионате Англии, опережая бывший клуб Зинченко "Манчестер Сити" на 7 очков.

Турнирная таблица АПЛ

Ранее мы писали, что Александр Зинченко попал в рейтинг самых популярных украинских спортсменов. Кроме того, украинец входит в десятку самых дорогих левых защитников мира.

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