Побіг на трибуну: Зінченко оригінально відсвяткував гол "Арсенала" (відео)

Українець обнявся з уболівальником після голу у ворота "Брайтона"

У матчі 18 туру чемпіонату Англії з футболу "Арсенал" у гостях обіграв "Брайтон" — 4:2. Український легіонер "канонірів" Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі та розпочав одну з гольових атак. Раніше Зінченко назвав найкращого гравця в історії футболу.

Крім того, Зінченко дуже яскраво відсвяткував один із голів "Арсенала". Футболіст підбіг до трибуни з фанатами лондонського клубу та обнявся з уболівальником.

Нагадаємо, "Арсенал" лідирує у чемпіонаті Англії, випереджаючи колишній клуб Зінченка "Манчестер Сіті" на 7 очок.

Турнірна таблиця АПЛ

Раніше ми писали, що Олександр Зінченко потрапив до рейтингу найпопулярніших українських спортсменів. Крім того, українець входить до десятки найдорожчих лівих захисників світу.

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