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Скільки Мілевському років? УЄФА розкрив гучну аферу

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Скільки Мілевському років? УЄФА розкрив гучну аферу Новина оновлена 12 січня 2023, 13:02

У знаменитого футболіста різні дати народження

У четвер, 12 січня, офіційний аккаунт УЄФА у Twitter привітав колишнього форварда київського "Динамо" та збірної України Артема Мілевського з ювілеєм. І, схоже, розкрив гучну аферу. Футболіст на два роки старший, ніж зазначено у футбольних довідниках.

"Артему Мілевському – 4️0! Найкращий гол у кар’єрі одного з найяскравіших гравців київського "Динамо" нульових?", – так Twitter УЄФА підписав гол форварда у ворота "Барселони".

І ось тут почалося все найцікавіше. За футбольними документами рік народження Мілевського – 1985. Тобто гравцю має бути 38 років. Цю дату ставить авторитетний сайт Transfermarkt. Власне він і в українській Прем’єр-лізі був зареєстрований 1985 роком.

Раніше часто ходили чутки про те, що Мілевський – "перебитий футболіст", так називають гравців зі зміненим роком народження. Це підтверджував і футбольний агент Денніс Лахтер: "Всі знають, що Міля — "кошений", на два роки "мазаний", він 1983 року народження".

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну Мілевський потрапив у скандал із їжею для нужденних. Співачка та волонтер Даша Астаф’єва розповіла про негідну поведінку колишнього форварда "Динамо". Мілевський, який народився в білорусі, у відповідь звинуватив її у брехні.

Теги:
#Футбол #УЄФА #Артем Мілевський #Футболіст