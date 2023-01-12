Сколько Милевскому лет? УЕФА раскрыл громкую аферу

У знаменитого футболиста разные даты рождения

В четверг, 12 января, официальный аккаунт УЕФА в Twitter поздравил бывшего форварда киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского с юбилеем. И, похоже, раскрыл громкую аферу. Футболист на два года старше, чем указано в футбольных справочниках.

"Артему Милевскому – 4️0! Лучший гол в карьере одного из самых ярких игроков киевского "Динамо" нулевых?", – так Twitter УЕФА подписал гол форварда в ворота "Барселоны".

И вот тут началось все самое интересное. По футбольным документам год рождения Милевского — 1985. То есть, игроку должно быть 38 лет. Эту дату ставит и авторитетный сайт Transfermarkt. Собственно, он и в украинской Премьер-лиге был зарегистрирован 1985 годом.

Ранее часто ходили слухи о том, что Милевский – "перебитый футболист", так называют игроков с измененным годом рождения. Это подтверждал и футбольный агент Деннис Лахтер: "Все знают, что Миля – "кошеный", на два года "мазаный", он 1983 года рождения".

Напомним, после полномасштабного вторжения россии в Украину Милевский угодил в скандал с едой для нуждающихся. Певица и волонтер Даша Астафьева рассказала о недостойном поведении бывшего форварда "Динамо". Милевский, который родился в беларуси, в ответ обвинил ее во лжи.