Прыгнул через забор в кусты: от кого Дэвид Бекхэм убегал со стадиона (фото)

Легендарный футболист пришел посмотреть дебют сына за "Брентфорд"

Ромео Бекхэм сыграл первый матч за "Брентфорд". Точнее, за молодежный состав команды, которая выступает в девятом по силе дивизионе Англии. Английский клуб взял в аренду сына легендарного Дэвида Бекхэма.

Естественно, что посмотреть первую игру Ромео в Англии пришел Дэвид. Он просидел в куртке с капюшоном весь матч под проливным дождем. Ромео вышел на замену во втором тайме и помог "Брентфорду" обыграть "Эрит энд Бельведер" (3:2).

Ромео Бекхэм выходит на замену

Бекхэм смотрит за игрой на трибунах

После игры Дэвид Бекхэм столкнулся с неожиданной проблемой. На выходе с трибун легенду "МЮ" и сборной Англии ждали сотни болельщиков в надежде на автограф и селфи. И тогда Бекхэм-старший перелез через забор, прыгнул в кусты и скрылся от фанатов, пишет The Sun. Самые удачливые лишь зафиксировали на камеры побег Дэвида.

Бекхэм бежит от фанов

Напомним, что в Англию может перебраться полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик. Но его, по мнению Евгения Левченко, "Шахтер" держит в рабстве. Более того, фанаты "Арсенала" уже запустили мем: они посадили футболиста в клетку и сопроводили фото хештегом #freemudryk (освободите Мудрика).