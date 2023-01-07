Сын Бекхэма будет играть в одной команде с украинцем: самый громкий трансфер года

Ромео Бекхэм перешел во "Брентфорд"

С чисто футбольной точки зрения — ничего особенного, но с точки зрения пиара — это топ-новость мировых СМИ. Сын легендарного Дэвида Бекхэма будет играть в Англии. Ранее Бекхэм-старший необычным образом помог украинским детям.

Полузащитник американского клуба "Интер Майами" Ромео Бекхэм подписал контракт с английским "Брентфордом", где будет выступать до конца сезона, сообщает сайт клуба. Одним из одноклубников Бекхэма-младшего будет украинец Егор Ярмолюк.

Совладельцем "Интер Майами" является Дэвид Бекхэм. Он посчитал, что опыт выступлений в Англии поспособствует прогрессу Ромео. 20-летний Бекхэм-младший прошлый сезон провел в резервной команде "Интер Майами", где стал лучшим ассистентом чемпионата, отдав 10 результативных передач за 20 матчей. Также в его активе 2 гола. Однако в основной состав команды пробиться он не может.

Ромео и Дэвид Бекхэмы

Напомним, что в Англию может перебраться полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик. Но его, по мнению Евгения Левченко, "Шахтер" держит в рабстве. Более того, фанаты "Арсенала" уже запустили мем: они посадили футболиста в клетку и сопроводили фото хештегом #freemudryk (освободите Мудрика).