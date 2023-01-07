Син Бекхема гратиме в одній команді з українцем: найгучніший трансфер року

Ромео Бекхем перейшов у "Брентфорд"

З суто футбольного погляду — нічого особливого, але з погляду піару — це топ-новина світових ЗМІ. Син легендарного Девіда Бекхема гратиме в Англії. Раніше Бекхем-старший незвичайно допоміг українським дітям.

Півзахисник американського клубу "Інтер Майамі" Ромео Бекхем підписав контракт із англійським "Брентфордом", де виступатиме до кінця сезону, повідомляє сайт клубу. Одним із одноклубників Бекхема-молодшого буде українець Єгор Ярмолюк.

Співвласником "Інтер Майамі" є Девід Бекхем. Він вважає, що досвід виступів в Англії сприятиме прогресу Ромео. 20-річний Бекхем-молодший минулий сезон провів у резервній команді "Інтер Майамі", де став найкращим асистентом чемпіонату, віддавши 10 результативних передач за 20 матчів. Також у його активі 2 голи. Однак до основного складу команди пробитися він не може.

Ромео та Девід Бекхеми

Нагадаємо, що до Англії може перебратися півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик. Але його, на думку Євгена Левченка, "Шахтар" тримає у рабстві. Більше того, фанати "Арсеналу" вже запустили мем: вони посадили футболіста в клітку та супроводили фото хештегом #freemudryk (звільніть Мудрика).