Син Бекхема гратиме в одній команді з українцем: найгучніший трансфер року
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Ромео Бекхем перейшов у "Брентфорд"
З суто футбольного погляду — нічого особливого, але з погляду піару — це топ-новина світових ЗМІ. Син легендарного Девіда Бекхема гратиме в Англії. Раніше Бекхем-старший незвичайно допоміг українським дітям.
Півзахисник американського клубу "Інтер Майамі" Ромео Бекхем підписав контракт із англійським "Брентфордом", де виступатиме до кінця сезону, повідомляє сайт клубу. Одним із одноклубників Бекхема-молодшого буде українець Єгор Ярмолюк.
Співвласником "Інтер Майамі" є Девід Бекхем. Він вважає, що досвід виступів в Англії сприятиме прогресу Ромео. 20-річний Бекхем-молодший минулий сезон провів у резервній команді "Інтер Майамі", де став найкращим асистентом чемпіонату, віддавши 10 результативних передач за 20 матчів. Також у його активі 2 голи. Однак до основного складу команди пробитися він не може.
Нагадаємо, що до Англії може перебратися півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик. Але його, на думку Євгена Левченка, "Шахтар" тримає у рабстві. Більше того, фанати "Арсеналу" вже запустили мем: вони посадили футболіста в клітку та супроводили фото хештегом #freemudryk (звільніть Мудрика).