Укр

"Использовал славу во благо": Дэвид Бекхэм необычным образом помог украинским детям

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Дэвид Бекхэм помогает украинским детям Новость обновлена 20 марта 2022, 22:16
Дэвид Бекхэм помогает украинским детям

Спортсмен уже сделал солидное пожертвование.

В воскресенье, 20 марта, на 25-й день полномасштабного вторжения рф в Украину известный английский футболист Дэвид Бэкхем вновь решил помочь маленьким украинцам.

Легенда футбола передал на один день свою страничку в Instagram детскому врачу Ирине из Харькова.

Дэвид передал свою страницу в Instagram, на которую подписано свыше 70 млн человек, заведующей харьковским областным перинатальным центром. Детский анестезиолог Ирина на протяжении дня публиковала сторис и рассказывала о трудностях, с которыми столкнулись украинцы после начала войны. Таким образом Дэвид и ЮНИСЕФ решили привлечь внимание к ситуации в нашей стране и помочь в сборе денег для украинских детей. Сам футболист и его жена Виктория ранее пожертвовали больше миллиона долларов на нужды маленьких украинцев. Кроме того, Дэвид призвал подписчиков также присоединиться к этой акции.

Украинцы, в том числе и жена футболиста Александра Зинченко Влада, поблагодарили Дэвида за доброту.

Один из пользователей Facebook под соответствующей новостью от skynews написал: "Использовал славу во благо — Браво!"

Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после победы на чемпионате мира рассказала на весь мир про зверства россиян. Украинская гимнастка Анна Ризатдинова пристыдила российских спортсменов, которые поддерживают ведение войны против Украины.

Теги:
#Футбол #Дэвид Бекхэм
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