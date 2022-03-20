"Использовал славу во благо": Дэвид Бекхэм необычным образом помог украинским детям

Спортсмен уже сделал солидное пожертвование.

В воскресенье, 20 марта, на 25-й день полномасштабного вторжения рф в Украину известный английский футболист Дэвид Бэкхем вновь решил помочь маленьким украинцам.

Легенда футбола передал на один день свою страничку в Instagram детскому врачу Ирине из Харькова.

Дэвид передал свою страницу в Instagram, на которую подписано свыше 70 млн человек, заведующей харьковским областным перинатальным центром. Детский анестезиолог Ирина на протяжении дня публиковала сторис и рассказывала о трудностях, с которыми столкнулись украинцы после начала войны. Таким образом Дэвид и ЮНИСЕФ решили привлечь внимание к ситуации в нашей стране и помочь в сборе денег для украинских детей. Сам футболист и его жена Виктория ранее пожертвовали больше миллиона долларов на нужды маленьких украинцев. Кроме того, Дэвид призвал подписчиков также присоединиться к этой акции.

Читайте также: Категория Спорт Стыдятся? Путинские гимнастки замазали букву Z на фото Спортсменки пришли на митинг путина, а затем стерли рашистский символ.

Украинцы, в том числе и жена футболиста Александра Зинченко Влада, поблагодарили Дэвида за доброту.

Один из пользователей Facebook под соответствующей новостью от skynews написал: "Использовал славу во благо — Браво!"

Ранее украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после победы на чемпионате мира рассказала на весь мир про зверства россиян. Украинская гимнастка Анна Ризатдинова пристыдила российских спортсменов, которые поддерживают ведение войны против Украины.