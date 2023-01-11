Стрибнув через паркан у кущі: від кого Девід Бекхем тікав зі стадіону (фото)

Легендарний футболіст прийшов подивитися дебют сина за "Брентфорд"

Ромео Бекхем зіграв перший матч за "Брентфорд". Точніше, за молодіжний склад команди, яка виступає у дев’ятому за силою дивізіоні Англії. Англійський клуб узяв в оренду сина легендарного Девіда Бекхема.

Природно, що побачити першу гру Ромео в Англії прийшов Девід. Він просидів у куртці з каптуром весь матч під зливою. Ромео вийшов на заміну у другому таймі та допоміг "Брентфорду" обіграти "Еріт енд Бельведер" (3:2).

Ромео Бекхем виходить на заміну

Бекхем дивиться за грою на трибунах

Після гри Девід Бекхем зіштовхнувся із несподіваною проблемою. На виході з трибун на легенду "МЮ" та збірної Англії чекали сотні вболівальників у надії на автограф і селфі. І тоді Бекхем-старший переліз через паркан, стрибнув у кущі і втік від фанатів, пише The Sun. Тим кому пощастило побачити легенду, лише зафіксували на камери втечу Девіда.

Бекхем біжить від фанів

Нагадаємо, що до Англії може перебратися півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик. Але його, на думку Євгена Левченка, "Шахтар" тримає у рабстві. Більше того, фанати "Арсеналу" вже запустили мем: вони посадили футболіста в клітку та супроводили фото хештегом #freemudryk (звільніть Мудрика).