Найсексуальніша вболівальниця ЧС-2022 зрадила футболу: гарячі фото

Івана продовжує відвідувати спортивні заходи

Хорватська вболівальниця Івана Кньолл, яка стала популярною під час чемпіонату світу з футболу в Катарі, повернулася додому, в Майамі (США), де відвідала матч Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Відповідними знімками хорватка поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Майамі", за яке вболівала красуня, програло "Брукліну" (101-102) у поєдинку регулярного сезону НБА.

Цього разу Кньолл одяглася в командні кольори баскетбольного клубу, одягнувши чорний топ, червоні штани та бейсболку білого кольору. За кілька днів знімки зібрали понад 300 тисяч лайків та тисячі приємних коментарів.

Нагадаємо, Івана зуміла виділитися на мундіалі в Катарі завдяки своїм відвертим вбранням, що мало не призвело до її депортації з країни. Проте влада близькосхідної держави заплющила очі на зовнішній вигляд хорватки, і та радувала телекамери аж до останніх днів змагань, адже Хорватія виграла бронзові нагороди на ЧС-2022.

Івана Кньолл на ЧС-2022 у Катарі

Раніше повідомлялося, що в плей-офф мундіалю влада Катару попросила Кньолл поводитися скромніше. Проте дівчина продовжувала давати жару на ЧС-2022.