Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 изменила футболу: горячие фото

Ивана продолжает посещать спортивные мероприятия

Хорватская болельщица Ивана Кньолл, ставшая популярной во время чемпионата мира по футболу в Катаре вернулась домой, в Майами (США), где посетила матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Соответствующими снимками хорватка поделилась на своей странице в Instagram. Примечательно, что "Майами", за которое болела красотка, проиграло "Бруклину" (101-102) в поединке регулярного сезона НБА.

На сей раз Кньолл оделась в командные цвета баскетбольного клуба, надев черный топ, красные штаны и бейсболку белого цвета. За несколько дней снимки собрали больше 300 тысяч лайков и тысячи лестных комментариев.

Напомним, Ивана сумела выделиться на мундиале в Катаре благодаря своим откровенным нарядам, что едва не привело к ее депортации из страны. Тем не менее власти ближневосточного государства закрыли глаза на внешний вид хорватки, и та радовала телекамеры вплоть до последних дней соревнований, ведь Хорватия выиграла бронзовые награды на ЧМ-2022.

Ивана Кньолл на ЧМ-2022 в Катаре

Ранее сообщалось, что в плей-офф мундиаля власти Катара попросили Кньолл вести себя скромнее. Тем не менее девушка продолжала добавлять жару на ЧМ-2022.