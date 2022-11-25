Роналдо підхопив коронавірус на ЧС-2022! Зірку ізолювали

Бразильця закрили на п’ять днів у готелі

Легендарний бразильський футболіст, дворазовий чемпіон світу, Роналдо заразився коронавірусом у Катарі. Наразі колишній футболіст перебуває на ізоляції. Читайте наш гід по мундіалю, який розповість усе про те, що відбувається у Катарі.

Як повідомляє Globo Esporte, Роналдо закрили на п’ять днів у готелі.

"У середу вночі у мене були легкі симптоми грипу. Я не надто хвилювався. У четвер вранці я прокинувся з легкими симптомами грипу. У результаті я пройшов тест на COVID-19, щоб розвіяти сумніви, і він дав позитивний результат. Наступні п’ять днів я буду ізольований у готельному номері. Все добре", — розповів Роналдо.

Повідомляється, що легендарний футболіст мав відвідати перший матч збірної Бразилії на турнірі проти Сербії. Бразильці впевнено виграли завдяки чудо-голу Рішарлісона. Наступний матч на ЧС-2022 Бразилія проведе 28 листопада проти Швейцарії.

Раніше ми писали, що бразильська делегація привезла із собою до Катару п’ять тонн багажу.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.