Роналдо подхватил коронавирус на ЧМ-2022! Звезду изолировали

Бразильца закрыли на пять дней в гостинице

Легендарный бразильский футболист, двукратный чемпион мира, Роналдо заразился коронавирусом в Катаре. Сейчас бывший футболист находится на изоляции. Читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что происходит в Катаре.

Как сообщает Globo Esporte, Роналдо закрыли на пять дней в гостинице.

"В среду ночью у меня были легкие симптомы гриппа. Я не слишком волновался. В четверг утром я проснулся с легкими симптомами гриппа. В итоге я прошел тест на COVID-19, чтобы развеять сомнения, и он дал положительный результат. Следующие пять дней я буду изолирован в гостиничном номере. Все хорошо", — рассказал Роналдо.

Сообщается, что легендарный футболист должен был посетить первый матч сборной Бразилии на турнире против Сербии. Бразильцы уверенно выиграли благодаря чудо-голу Ришарлисона. Следующий матч на ЧМ-2022 Бразилия проведет 28 ноября против Швейцарии.

Ранее мы писали, что бразильская делегация привезла с собой в Катар пять тонн багажа.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.