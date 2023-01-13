Роналдо женится на потрясающей красотке: невеста на 14 лет младше футболиста (фото)

Знаменитый футболист сделал предложение топ-модели

Один из лучших футболистов XXI бразилец Роналдо женится. Бывший футболист сделал предложение своей избраннице во время отдыха на Карибских островах. Ранее Роналдо подхватил коронавирус во время ЧМ-2022.

О предстоящей свадьбе в соцсетях рассказала избранница бразильца супермодель и бизнес-леди Селина Локс.

"Да! Я согласна! Роналдо, люблю тебя", — подписала пост в Instagram Селина.

Пара познакомилась в 2015 году. 46-летний бразильский форвард на 14 лет старше своей избранницы.

Одной из первых поздравила молодоженов бывшая жена футболиста Милен Домингес. "Я рада за вас. Пускай вас Бог всегда бережет и благословит", — цитирует Милен The Sun.

Для чемпиона мира 2002 года, это не первая попытка обрести семейное счастье.

С бывшей футболисткой Милен Домингес они поженились в 1999 году. У пары родился сын Роналд. Но брак долго не продержался и пара развелась в 2003 году.

Далее футболист встречался с топ-моделью Даниелой Сикарелли. В 2005 году пара отгуляла пышную свадьбу в французском замке. Но по документам они так и не оформили брак и вскоре расстались.

Потом Роналдо женился на студентке Марии Беатрис Энтони, которая родила двух девочек.

И вот новая попытка свить семейное гнездышко, теперь с Селиной Локс.

Ранее мы писали, что испанский политик назвал порнографией подарок, который преподнесла Криштиану Роналду его невеста.