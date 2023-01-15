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"Шахтар" поставив Мудрику ультиматум, українцю готують семирічний контракт із "Челсі"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
Михайло Мудрик Новина оновлена 15 січня 2023, 11:27
Михайло Мудрик. Фото ФК Шахтар

Гірники не хочуть продавати футболіста менше, ніж за 100 млн євро

Вінгер "Шахтаря" та збірної України Михайло Мудрик завершує свій трансфер до "Челсі", хоча сам гравець хотів перейти в "Арсенал".

Про це повідомив журналіст Фабриціо Романо у Twitter. Інсайдер зазначив, що перехід футболіста до табору "Синіх" перебуває на завершальній стадії.

За інформацією джерела, 22-річний гравець уже проходить медогляд у Лондоні, а в найближчі кілька годин буде підписано офіційну угоду. Контракт Мудрика з "Челсі" буде розрахований до 2030 року. Це допоможе лондонському клубу вписатися у правила фінансового фейр-плей та зберегти гнучкість у плані витрат.

14 січня стало відомо, що "Челсі" перехопив Мудрика у "Арсенала", який не став платити за гравця 100 млн євро. До речі, раніше Романо повідомляв, що у разі відмови від переходу до "Челсі", "Шахтар" би не відпустив Михайла в іншу команду.

"Арсенал не міг гарантувати 100 мільйонів євро за Мудрика, але у керівництва "Шахтаря" була принципова позиція. Тому йому сказали, що якщо він не погодиться на трансфер у Челсі, то не зможе перейти до іншого клубу", — розповів Романо.

Нагадаємо, "Арсенал" першим вступив у битву за Мудрика, проте "Шахтар" відмовив "Канонірам". Дехто вважає, що донеччани взяли гравця у "заручники".

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#Футбол #ФК Шахтар #ФК Челсі #Михайло Мудрик