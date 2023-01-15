"Шахтер" поставил Мудрику ультиматум, украинцу готовят семилетний контракт с "Челси"

Горняки не хотят продавать футболиста меньше, чем за 100 млн евро

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик завершает свой трансфер в "Челси", хотя сам игрок хотел перейти в "Арсенал".

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter. Инсайдер отметил, что переход футболиста в стан "Синих" находится на завершающей стадии.

По информации источника, 22-летний игрок уже проходит медосмотр в Лондоне, а в ближайшие несколько часов будет подписано официальное соглашение. Контракт Мудрика с "Челси" будет рассчитан до 2030 года. Это поможет лондонскому клубу вписаться в правила финансового фейр-плея и сохранить гибкость в плане расходов.

14 января стало известно, что "Челси" перехватил Мудрика у "Арсенала", который не стал платить за игрока 100 млн евро. К слову, ранее Романо сообщал, что в случае отказа от перехода в "Челси", "Шахтер" бы не отпустил Михаила в другую команду

"Арсенал не мог гарантировать 100 миллионов евро за Мудрика, но у руководства "Шахтера" была принципиальная позиция. Поэтому ему сказали, что если он не согласится на трансфер в Челси, то не сможет перейти в другой клуб", — рассказал Романо.

Напомним, "Арсенал" первым вступил в битву за Мудрика, однако "Шахтер" отказал "Канонирам". Некоторые посчитали, что дончане взяли игрока в "заложники".