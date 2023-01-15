Сбежавший из "Динамо" Цыганков не вернулся в Киев из-за риска стать невыездным
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Во время действия военного положения не все футболисты могут свободно пересекать границу
Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков не возвращался домой из-за риска не уехать из страны в будущем. Футболист решил все вопросы с "Жироной" и только теперь присоединится к Бело-синим.
Об этом на своем telegram-канале рассказал журналист Игорь Бурбас, который поведал о деталях предстоящего перехода полузащитника "Динамо" в "Жирону". По информации источника, Виктор находился в Испании около месяца, чтобы закрыть все вопросы о трансфере в январе.
"Цыганков стремился закрыть вопрос в январе. У футболиста были дедлайны, и он не мог ждать февраля. Сказывалось давление нынешнего клуба. И ему очень нужно было определиться с будущим до начала сборов "Динамо".
Важной в этой истории для Виктора также было не возвращаться в Киев до подписания предварительного контракта с новым клубом. Поскольку был риск не уехать из страны без подписания нового соглашения с "Динамо". Именно поэтому лидера не было на медосмотре команды", – написал Бурбас.
Напомним, украинец уже прошел медосмотр в "Жироне" и подписал контракт на 4 года. 16 января о трансфере объявят официально. Цыганков сможет выступать за испанский клуб с лета 2023 года, когда у него закончится соглашение с "Динамо". Игрок покинет Бело-синих бесплатно на правах свободного агента. Без действующего контракта с клубом высшей лиги футболист не смог бы пересечь границу Украины.
Цыганков всю карьеру провел в стане "Бело-синих". На его счету 236 матчей, 94 гола и 64 ассиста за "Динамо".
Ранее сообщалось, что "Динамо" пригласило на работу Шовковского.
Напомним, киевский клуб заработал в 6 раз меньше "Шахтера" в текущем розыгрыше еврокубков.