Суркис потерял миллионы: главная звезда "Динамо" уйдет бесплатно

"Динамо" упустило возможность продать Виктора Цыганкова

Виктор Цыганков, вингер сборной Украины и киевского "Динамо", куда недавно вернулся Александр Шовковский, уйдет из клуба свободным агентом в испанскую "Жирону".

Об этом сообщает "Бомбардир" на своем telegram-канале. По информации источника, киевляне не получат деньги за переход футболиста, ведь трансфер состоится уже по окончании контракта Виктора с "Бело-синими".

Цыганков прошел медосмотр в "Жироне" и подписал 4-летний контракт с испанским клубом, который входит в семью клубов "Сити Групп" вместе с "Ман Сити", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорком" и другими. 25-летний украинец присоединиться к новой команде на правах свободного агента летом 2023 года.

"Виктор Цыганков уже в Жироне!

Он уже прошел медосмотр! И подписал соглашение на четыре года.

В понедельник официально объявят о подписании контракта с лета 2023 года. (как свободный агент).

А эти полгода Виктор проведет в киевском Динамо.

Напомню, что Жирона входит в семью клубов Сити групп вместе с Ман Сити, Труа, Палермо, Нью-Йорк и другими клубами", — гласит сообщение "Бомбардира".

Цыганков всю карьеру провел в "Динамо". В текущем сезоне Виктор сыграл 28 матчей, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами. Transfermarkt оценивает украинца в 22 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Динамо" сменило клубные цвета после освобождения Херсона. К слову, один из игроков Бело-синих поделился семейной историей из освобожденного областного центра.