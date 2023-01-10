Луческу будет спасать "Динамо" вместе с Шовковским
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Сашо вернулся в родной клуб
Легендарный вратарь "Бело-синих" и сборной Украины Александр Шовковский продолжит тренерскую карьеру в родном "Динамо", база которого в ноябре подверглась ракетному обстрелу со стороны рф.
Об этом сообщает пресс-служба столичной команды на своем официальном сайте. По информации источника, Шовковский займет должность ассистента Мирчи Луческу.
"С возвращением, легенда!" — тепло поприветствовали Александра в клубе.
Александр является воспитанником "Динамо", он выступал за первую команду Бело-синих на протяжении 24 сезонов с 1993 года. В середине кампании 2016/17 Шовковский завершил клубную карьеру, на его счету 635 официальных матчей за киевлян.
С 2018 по 2022 годы Александр работал в тренерском штаб национальной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко и Александра Петракова. В конце 2022 года у него закончился контракт с Украинской ассоциацией футбола, о продлении договора не сообщалось.
Отметим, по итогам первой половины сезона киевляне идут на 3-м месте в турнирной таблице и рискуют оказаться вне зоны Лиги чемпионов по итогам сезона.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог Олег Тимченко, который помогал игрокам "Динамо". На том же направлении отдал жизнь за Украину давний болельщик Бело-синих Олег Лебедев.