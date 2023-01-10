Луческу рятуватиме "Динамо" разом із Шовковським

Сашо повернувся до рідного клубу

Легендарний воротар "Біло-синіх" та збірної України Олександр Шовковський продовжить тренерську кар’єру в рідному "Динамо", база якого в листопаді потрапила під ракетний обстріл зі сторони рф.

Про це повідомляє пресслужба столичної команди на своєму офіційному сайті. За інформацією джерела, Шовковський обійме посаду асистента Мірчі Луческу.

"З поверненням, легенда!" — тепло привітали Олександра у клубі.

Олександр є вихованцем "Динамо", він виступав за першу команду Біло-синіх протягом 24 сезонів з 1993 року. У середині кампанії 2016/17 Шовковський завершив клубну кар’єру, на його рахунку 635 офіційних матчів за киян.

З 2018 по 2022 роки Олександр працював у тренерському штабі національної збірної України під керівництвом Андрія Шевченка та Олександра Петракова. Наприкінці 2022 року у нього закінчився контракт з Українською асоціацією футболу, про продовження договору не повідомлялося.

Зазначимо, за підсумками першої половини сезону кияни йдуть на 3-му місці в турнірній таблиці та ризикують опинитися поза зоною Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

Турнірне становище команд в УПЛ

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинув відомий тренер-реабілітолог Олег Тимченко, який допомагав гравцям "Динамо". На тому ж напрямі віддав життя за Україну давній уболівальник Біло-синіх Олег Лебедєв.