Футболісти "Динамо" постраждали від російського обстрілу: гравцям знадобилася допомога лікарів

Три вибухи пролунали біля бази київського клубу

У середу, 23 листопада, Україна знову зазнала масованого обстрілу з боку росії. Є вбиті та поранені. Зокрема, ракетні удари було завдано по Києву.

Про пережите у столиці розповів румунському виданню Digi Sport Аркадій Запорожану, агент головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу.

"Три вибухи в повітрі прогриміли так близько від нашої бази, що було дуже страшно.

Ті футболісти, що знаходилися на полі і тренувалися, побігли до укриття, в готель на базі. Але дехто послизнувся на льоду, впав і вдарився так сильно, що знадобилася медична допомога", — сказав Запорожану.

Зазначимо, що цього тижня завершиться осіння частина чемпіонату України з футболу. У п’ятницю, 25 листопада, у 15 турі Прем’єр-ліги пройде матч "Динамо" — "Металіст 1925".

Раніше ми розповідали, як у матчі Першої ліги за львівські "Карпати" одночасно грало 12 футболістів. Тепер клуб можуть серйозно покарати.

Нагадаємо, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою. Билися навіть директори команд.