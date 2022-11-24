Футболисты "Динамо" пострадали от российского обстрела: игрокам понадобилась помощь врачей

Три взрыва прогремели возле базы киевского клуба

В среду, 23 ноября, Украина снова подверглась массированному обстрелу со стороны россии. Есть убитые и раненные. В частности, ракетные удары были нанесены по Киеву.

О пережитом в столице рассказал румынскому изданию Digi Sport Аркадий Запорожану, агент главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу.

"Три взрыва в воздухе прогремели так близко от нашей базы, что было очень страшно.

Находившиеся на поле и тренировавшиеся игроки побежали к укрытию, в гостиницу на базе. Но некоторые поскользнулись на льду, упали и ударились так сильно, что понадобилась медицинская помощь", — сказал Запорожану.

Отметим, что на этой неделе завершится осенняя часть чемпионата Украины по футболу. В пятницу, 25 ноября, в 15 туре Премьер-лиги пройдет матч "Динамо" — "Металлист 1925".

Ранее мы рассказывали, как в матче Первой лиги за львовские "Карпаты" одновременно играло 12 футболистов. Теперь клуб могут серьезно наказать.

Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой. Дрались даже директора команд.